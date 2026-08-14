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Nusaybin'de kadın cinayeti! Tartıştığı eşini bıçaklayarak katletti!

Nusaybin'de kadın cinayeti! Tartıştığı eşini bıçaklayarak katletti!

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kan donduran bir kadın cinayeti meydana geldi. Yenişehir Mahallesi'nde 66 yaşındaki S.Ç., 68 yaşındaki eşi Asya Çeber'e bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı koca polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kan donduran bir kadın cinayeti meydana geldi. Yenişehir Mahallesi'nde 66 yaşındaki S.Ç., tartıştığı 68 yaşındaki eşi Asya Ç.'yi bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından katil zanlısı koca, polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

TARTIŞMA ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Korkunç olay, Nusaybin ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, S.Ç. (66) ile eşi Asya Ç. (68) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine S.Ç., eline aldığı bıçakla eşine saldırdı. Çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KATİL ZANLISI KOCA GÖZALTINDA

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Asya Ç.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kadının cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşini katleden zanlı S.Ç. ise polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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