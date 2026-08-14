Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2026 18:18 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2026 18:20

Tokat'ta Gazi Osmanpaşa Bulvarı üzerinde dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, yola savrularak hafif yaralandı. Sürücünün ucuz atlattığı kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DÖNÜŞ YAPMAK İSTEYEN OTOMOBİLE ÇARPTI

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Tokat kent merkezindeki Gazi Osmanpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan motosiklet, karşı yönden gelerek dönüş manevrası yapan otomobille çarpıştı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü için olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.