Emeklilere son dakika bayram ikramiyesi müjdesi! 40 bin emekli daha ikramiyeye kavuşacak... 21.05.2019 07:15

On binlerce emekliye son dakika müjdesi geldi. Milyonlarca emekli yaklaşan emekli bayram ikramiyesini heyecanla beklerken, hükümet düğmeye bastı. Gelen son dakikasına göre hükümet 40 bin kişiye daha bayram ikramiyesi vermeyi planlıyor. Devlet, Nisan ayı itibarıyla emeklilik dilekçesi veren ve malullük aylığı bağlanan 40 bin kişiye de bayram ikramiyesi verecek. Peki emekli ikramiyesi ne zaman hesaplarda olacak? Hakkınca haciz işlemi başlatılan emeklilerin bayram ikramiyesi ne olacak? İşte gelen son dakika bilgileri ışığında milyonlrca emeklinin merakle beklediği bayram ikramiyesinin detayları...

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren hükümet Nisan ayı itibariyle emeklilik dilekçesi veren, malullük aylığı bağlanan 40 bin kişiye de bayram ikramiyesi verecek.







Sosyal Güvenlik Kurumu bu hafta, 27-31 Mayıs'ta hesaplarda olacak emekli ikramiyelerinin tahsis numarasına göre ödeme gününü açıklayacak. Emekliler için bu yaz kazançlı geçecek, bayram ikramiyesinin yanı sıra Temmuz'da da maaşları artacak.







SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine de, yüzde 5 artış ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklisi kimler bayram ikramiyesi alacak? Kurban ve Ramazan Bayramı ikramiye alma şartları nedir? Detaylar haberimizde...





