Emekli ve memur zammı son dakika kalem kalem yeni maaşlar! SGK Bağkur enflasyon farkı zammı toplu sözleşme... 04.07.2019 10:11

12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memur enflasyondaki artışa paralel zam alıyor. Memur ile emekli maaşlarına ocak-temmuz olmak üzere yılda iki kere zam yapılıyor. Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye nazaran belirleniyor. Ocak ve temmuzdan geriye dönük 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da toplu sözleşme zammına ekleniyor. Memur ve emeklileri maaşını 1-5 Temmuz içinde alıyor. Zam farkının hesaplanması ve bu ayın 5’ine kadar yatması zor görünüyor. Bu yüzden temmuz ayının sonuna kadar ek olarak yüzde 5’lik ve yüzde 1.01’lik enflasyon farkı yatacak. Emekli ve memur zammı son dakika İşte kalem kalem yeni maaşlar!

Emekli ve memur zammı son dakika kalem kalem yeni maaşlar! SGK Bağkur enflasyon farkı zammı toplu sözleşme. Milyonlarca memur ve emekli ile dul ve yetimlerine temmuz itibarıyla verilecek zam dün belli oldu. Memur ve emeklisi enflasyon farkıyla yüzde 6.01, SSK ve Bağkur emeklisi ise son 6 aylık enflasyona göre yüzde 5.01 zam alacak. İşte merak edilen detaylar... Bu artışların maaşlara yansıması sonucunda en düşük memur emekli maaşı 2378 liradan 2522 liraya yükselecek. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lının taban maaşı 1888 liradan 1983 liraya, Bağkurlu esnafın en düşük emekli maaşı 1596 liradan 1676 liraya çıkacak. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı da 3724 lira olacak.