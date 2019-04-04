Emekli Temmuz zammına 3 adım kaldı | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak? 04.04.2019 10:01

Ocak ayında zamlı maaşlarını alan emeklilere müjde. Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Temmuz ayında emeklilere verilecek zam oranını belirleyen en önemli faktör 3 aylık enflasyon olacak. Peki, güncel verilere göre 3 aylık enflasyon ne kadar oldu? Emeklinin Temmuz zammı kaç lira olacak? Emeklinin Temmuz zammıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...