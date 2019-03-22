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Emekli maaşlarında 269 liraya varan artış

22.03.2019 09:46

Tüm emeklilere her ay verilen maaşlarının yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemede artış gündemde. Ek ödeme yüzde 9 olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 42 ile 269 lira arasında yükseliş yaşanacak. İşte milyonlarca emeklinin merakle beklediği emekliye ek ödemede artış haberinin detayları...


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