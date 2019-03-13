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Emekli ikramiyesinde tablo netleşti! Kimler ikramiye alacak? Emekli ikramiyesinde kesinti olacak mı?

13.03.2019 12:13

Emekliler artık sadece zam dönemlerini değil, ikramiye tarihlerini de iple çekiyor. İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, önümüzdeki dönemde emekli aylığı bağlanacak herkes yararlanacak. Emeklinin bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilen soruların yanıtları haberimizde...


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