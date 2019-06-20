Haberler Web TV Edirne'de feci kaza! Minibüs traktöre çarptı (Video)

Edirne'de feci kaza! Minibüs traktöre çarptı (Video)

20.06.2019 16:54

Edirne'de aynı yöne seyreden bir minibüs ile traktör çarpıştı. Kaza sonucu 2'si ağır, 6 kişi yaralanırken; yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.


Edirne'de minibüsün aynı yöne giden traktöre arkadan çarptığı kazada, 2'si ağır, 6 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Edirne-Havsa ilçesi karayolunun Sazlıdere mevkisinde meydana geldi. Cengiz Çokkerse yönetimindeki 34 AAB 870 plakalı minibüs, aynı yöne giden Hüseyin Deveci yönetimindeki 09 ABY 65 plakalı buğday yüklü traktöre arkadan çarptı.

Kazada, minibüsteki 6 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine ambulanslar ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Arkasında 3 ayrı römork bulunan traktörün sürücüsü Hüseyin Deveci, yolun kenarında giderken arkadan gelen minibüsün çarptığını söyledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları