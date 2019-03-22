Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan kahreden görüntü 22.03.2019 18:21

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa kısa bir süre önce annesini kaybetmişti. Hep iddiaları halleriyle görmeye alıştığımız Jelena Karleusa'nın kahreden halleri Sırp basınına böyle yansıdı.