Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan kahreden görüntü

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa kısa bir süre önce annesini kaybetmişti. Hep iddiaları halleriyle görmeye alıştığımız Jelena Karleusa'nın kahreden halleri Sırp basınına böyle yansıdı.
Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan kahreden görüntü22.03.2019 18:21
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