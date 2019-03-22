Haberler Web TV Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan kahreden görüntü

Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan kahreden görüntü

22.03.2019 18:21

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa kısa bir süre önce annesini kaybetmişti. Hep iddiaları halleriyle görmeye alıştığımız Jelena Karleusa'nın kahreden halleri Sırp basınına böyle yansıdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları