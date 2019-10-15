Dünyanın En Güzel Kadınları belli oldu! Merakla beklenen listede 5 Türk kadını da yerini aldı

Dünyanın En Güzel Kadınları belli oldu! Dünyanın En Güzel Kadınları listesini açıklayan Top Beauty World, magazin dünyasının dikkatlerini üzerine çekti. ABD merkezli internet sitesinin açıkladığı Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde 5 de Türk bulunuyor. Dünyanın En Güzel Kadınlar'nda yer alan Türk güzeller sosyal medyayı sallarken, bu isimlerin hayranları ise sosyal medyayı salladı. İşte Dünyanın En Güzel Kadınları listesindeki 5 Türk güzel...
Dünyanın En Güzel Kadınları belli oldu! Merakla beklenen listede 5 Türk kadını da yerini aldı15.10.2019 17:05
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