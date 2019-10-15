Dünyanın En Güzel Kadınları belli oldu! Merakla beklenen listede 5 Türk kadını da yerini aldı 15.10.2019 17:05

Dünyanın En Güzel Kadınları belli oldu! Dünyanın En Güzel Kadınları listesini açıklayan Top Beauty World, magazin dünyasının dikkatlerini üzerine çekti. ABD merkezli internet sitesinin açıkladığı Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde 5 de Türk bulunuyor. Dünyanın En Güzel Kadınlar'nda yer alan Türk güzeller sosyal medyayı sallarken, bu isimlerin hayranları ise sosyal medyayı salladı. İşte Dünyanın En Güzel Kadınları listesindeki 5 Türk güzel...