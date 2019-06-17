Dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch satışa çıkarıldı! İşte fiyatı 17.06.2019 10:54

Kanat açıklığı bir futbol sahasından daha geniş olan dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch satışa çıkarıldı. 150 dakika süren test uçuşunu başarı ile tamamlayan dünyanın en büyük uçağı için istenen ücret ise dudak uçuklattı.

Kanat açıklığı bir futbol sahasından daha geniş olan dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch satışa çıkarıldı.

Kanat genişliği tam 117 metre olan Stratolaunch isimli bu dev uçak, geçtiğimiz aylarda test uçuşunu gerçekleştirmişti.

150 dakika süren test uçuşunu başarı ile tamamlayan dünyanın en büyük uçağı için istenen ücret ise 400 milyon dolar yani bugünki kur ile yaklaşık 2.35 milyar TL.

STRATOLAUNCH'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

Stratolaunch, bünyesinde tam 6 Boeing 747 motoru barındırıyor. Uzay araştırmalarında kullanılmak üzere tasarlanan devasa uçak, Haziran'da roketleri yaklaşık 10 bin metre yüksekliğe taşıyıp oradan uzaya fırlatacak.