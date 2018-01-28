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Dünyaca ünlü giyim markası H&M'den skandal ürün

27 Ocak 2018, Cumartesi
Dünyaca ünlü İsveç giyim markası H&M'nin satışa sunduğu çocuk çoraplarında Arapça "Allah" yazısına benzer figürler bulunması tepkilere neden oldu.
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