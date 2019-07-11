Dünya Meghan Markle'ı yerden yere vurdu 'Bu nasıl anne, utanç verici!' 11.07.2019 11:42

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin kanlı bıçaklı eltileri Kate Middleton ile Meghan Markle, uzun bir aradan sonra ilk kez bir etkinliğe birlikte katıldı. Prens William ve Prens Hary kardeşler polo maçı yaparken eltiler çocukları ile vakit geçirdi ancak birbirlerinin yüzüne dahi bakmadılar. Günün olay yaratan ismi ise yine Meghan Markle oldu. Meghan Markle ile bebeği Archie'yi görenler 'Utanç verici!' yorumunda bulundu.