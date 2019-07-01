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Dolar ne kadar olur? Analistlerden flaş tahmin…

01.07.2019 00:00

Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleştirilen G-20'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi hafta başında piyasalara olumlu yansıyacak. Analistler, ilk etapta borsanın 100 binin üzerine çıkacağını doların 5.60 TL’ye çekileceğini belirtiyor. İşte haberin ayrıntıları…


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