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Dışişleri kaynakları: toplantısında olmayacak

30 Kasım 2017, Perşembe

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'yle ilgili kaynaklarından açıklama yapıldı. kaynakları toplantısında 'nin olmayacağını belirtti.

" ve 'la müzakereler sürüyor" denilen açıklamada, katılım konusunda görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Dışişleri kaynakları, "Kürtler olmalı ama teröristler değil" vurgusu yaptı.

'nin politikasıyla ilgili de kaynaklarından açıklama yapıldı. Açıklamada 'ye silah yardımı konusunda, ", konusunda ahenkli değil. 'nin bilgi paylaşımı yeterli değil. Ne zaman biteceği konusunda net olunmalı" denildi.

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