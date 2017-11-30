Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'yle ilgili Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları Soçi toplantısında PYD'nin olmayacağını belirtti.

"Rusya ve İran'la müzakereler sürüyor" denilen açıklamada, katılım konusunda görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Dışişleri kaynakları, "Kürtler olmalı ama teröristler değil" vurgusu yaptı.

ABD'nin YPG politikasıyla ilgili de Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından açıklama yapıldı. Açıklamada YPG'ye silah yardımı konusunda, "ABD, YPG konusunda ahenkli değil. ABD'nin bilgi paylaşımı yeterli değil. Ne zaman biteceği konusunda net olunmalı" denildi.