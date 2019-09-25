Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Osman'a yeni katılan bomba transferler kimler? 25.09.2019 18:13

ATV'nin merakla beklenen projesi Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'un devamı olacak yeni proje Diriliş Osman yayın tarihi dizi severler tarafından sorgulanıyor. Osman Gazi'nin hayatı ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinin anlatılacağı Diriliş Osman ne zaman sorusu gündem oldu. Osman Bey, Osmanlı Devleti'nin temellerini atan kişi olarak bilinmektedir. Ertuğrul Gazi'nin üzerine titrediği üç oğlundan birisi olan Osman Gazi, 27 sene saltanatta kalmıştır. Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Osman'a yeni katılan bomba transferler kimler? İşte, yeni sezonun muhteşem projesi Diriliş Osman ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı!

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezonda ATV'de yayınlanacak Diriliş Osman'ın yayın tarihi henüz belli olmadı. İzlenme rekorları kırması beklenen Diriliş Osman dizisinin Ekim ayının ilk haftalarında yayında olması bekleniyor.

DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diriliş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.

Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Diriliş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.

DİRİLİŞ OSMAN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER OLACAK?

RAGIP SAVAŞ

Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i oynayacak.

1966 yılında dünyaya gelen Ragıp Savaş İsmet İnönü İlkokulu, Merkez Ortaokulu, İzmit Lisesi son olarak Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olarak eğitimi hayatını tamamlamıştır. Çok genç yaşta tiyatro kurucusu olmayı başaran Ragıp Savaş bir dönem profesyonel olarak voleybol oynamıştır.

Geçmişten günümüze bir çok tiyatro oyunu, dizi ve sinema'da rol alan Ragıp Savaş 1998 ve 2002 yılları arası Bakırköy Belediye Tiyatrolarında Genel Sanat Yönetmeni Yardımcılığı ile Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Sinema kariyerine 2004 senesinde Neredesin Firuze ile adım atan Ragıp Savaş günümüzde Atv ekranlarında yayınlanacak olan Ölene Kadar dizisi oyuncuları arasında yer almaktadır. Usta oyuncu Ragıp Savaş aslen Kocaeli İzmit'lidir ve İzmit doğumludur.

AYŞEGÜL GÜNAY

Başarılı oyuncu Ayşegül Günay, Diriliş Osman dizisinde Osman Bey'in yengesi Zühre Hanım rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Ayşegül Günay Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu oyuncularımızdandır. Bir çok sinema ve dizide rol alan Ayşegül Günay 1969 doğumludur. Özellikle Fox Tv ekranlarında yayınlanmış olan Yer Gök Aşk dizisinde Sultan karakteri ile ekran severlerin büyük beğenini kazanan usta oyuncu aslen Eskişehir'lidir.

SARUHAN HÜNEL

Uzun süredir ekranlarda olmayan Saruhan Hünel şu sıralar yapımcı Mehmet Bozdağ ile görüşüyor. Yakın zamanda anlaşmaya varması bekleniyor.

1970 senesinde dünyaya gelen Saruhan Hünel sanat hayatına ilk olarak manken olarak adım atmıştır. Şarkıcı Aslı Hünel kardeşi'dir, babası ise Türkiye dans şampiyonu olmuştur. Saruhan Hünel anne tarafından aslen Arap baba tarafından ise aslen Selanik'lidir. İstanbul doğumlu oyuncu Saruhan Hünel oyunculuk mesleğini sürdürmektedir.

BURAK ÖZÇİVİT

Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak ekranlara gelecek Diriliş Osman'ın başrolünde Burak Özçivit yer alacak. Osman Bey karakterini oynayacak Burak Özçivit anlaştıklarını yapımcı Mehmet Bozdağ duyurdu.

24 Aralık 1984 doğumlu olan yakışıklı oyuncu İstanbul doğumlu, baba tarafından ise aslen Gaziantep'lidir. Annesi Ceyhan Özçivit, babası Bülent Özçivit'tir, Burçun Deniz isminde bir kız kardeşi vardır. Kız kardeşi 2014 yılında Ahmet Deniz ile evlenmiştir. Şimdiki eşi ile Çalıkuşu isimli dizinin setinde tanışmıştır. 29 Haziran 2017 tarihinde ise İstanbul Yeniköy Sait Halim Paşa Yalısında Fahriye Evcen ile dünya evine girmiştir.