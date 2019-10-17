Dilber Ay'ın mezarı açılıyor! Aile Dilber Ay'ın mal varlığını paylaşamadı... 17.10.2019 13:35

Dilber Ay, 29 Nisan'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Usta sanatçı Dilber Ay'ın çocukları, annelerinin mal varlığı nedeniyle birbirine girdi! Dilber Ay'ın mal varlığını paylaşamayan kızı Filiz, annesinin mezarını açtırtmak için harekete geçti. İbrahim Karakaş, oğlu Ünal ve kızı Filiz kozlarını canlı yayında paylaştı. İşte o anlar...