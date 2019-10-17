Dilber Ay'ın mezarı açılıyor! Aile Dilber Ay'ın mal varlığını paylaşamadı... Dilber Ay kimdir, nerelidir?
Dilber Ay, 29 Nisan'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Usta sanatçı Dilber Ay'ın çocukları, annelerinin mal varlığı nedeniyle birbirine girdi! Dilber Ay'ın mal varlığını paylaşamayan kızı Filiz, annesinin mezarını açtırtmak için harekete geçti. İbrahim Karakaş, oğlu Ünal ve kızı Filiz kozlarını canlı yayında paylaştı.
DİLBER AY'IN MEZARI MI AÇILIYOR?
Mütevazi hayatı ve dobra kişiliğiyle kendisinden söz ettiren Dilber Ay'ın mal varlığı çocuklarını birbirine düşürdü. Ölümünün üzerinden altı ay geçen Dilber Ay'ın kızı Filiz, açtığı miras davası nedeniyle mahkeme tarafından Dilber Ay'ın mezarının açılmasına karar verdi.
Annesinin nüfusuna kayıtlı olmaması nedeniyle mahkeme tarafından böyle bir karar verilince de Filiz Hanım'ın ağabeyi Ünal devreye girdi ve annesinin mezarını açtırmayacağını söyledi.
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ÜVEY BABALARI DA BU KONUDAN RAHATSIZ
Dilber Ay'ın ikinci eşi İbrahim Bey yaşanan bu gelişmelerin ardından Filiz Hanım ve Ünal Bey'le birlikte 2. Sayfa adlı programa telefonla bağlandı ve mahkemenin aldığı karar üzerinden miras sorununu tartıştı. Kendisinin vefatın hemen ardından Filiz Hanım ve Ünal Bey'le görüştüğünü ve onlara; "Bakın yavrularım ben sizin babanızım ve sizi bırakıp gidecek değilim. Dedikodulara kulak asmayın, acı bizim acımız başkası buna bakmaz biraz durup acımıza yanalım" dediğini söylerken, davayı açan Filiz Hanım'ın ağabeyi Ünal da; "Mirasın dörtte üçü bana kaldı ama Allah için bir hak var ve hepsini neden ben alayım?
İbrahim Ağabey'e annemin 15-20 milyarlık borcunun ödenmesi ve ona bir mezar taşı yaptırabilmek adına annemin üzerine olan aracını satmasını istedim ve birlikte yaşadıkları evde oturmaya devam edebileceğini söyledim" şeklinde konuştu.