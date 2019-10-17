Dilber Ay'ın mezarı açılıyor! Aile Dilber Ay'ın mal varlığını paylaşamadı... Dilber Ay kimdir, nerelidir?

ÜVEY BABALARI DA BU KONUDAN RAHATSIZ

Dilber Ay'ın ikinci eşi İbrahim Bey yaşanan bu gelişmelerin ardından Filiz Hanım ve Ünal Bey'le birlikte 2. Sayfa adlı programa telefonla bağlandı ve mahkemenin aldığı karar üzerinden miras sorununu tartıştı. Kendisinin vefatın hemen ardından Filiz Hanım ve Ünal Bey'le görüştüğünü ve onlara; "Bakın yavrularım ben sizin babanızım ve sizi bırakıp gidecek değilim. Dedikodulara kulak asmayın, acı bizim acımız başkası buna bakmaz biraz durup acımıza yanalım" dediğini söylerken, davayı açan Filiz Hanım'ın ağabeyi Ünal da; "Mirasın dörtte üçü bana kaldı ama Allah için bir hak var ve hepsini neden ben alayım?

İbrahim Ağabey'e annemin 15-20 milyarlık borcunun ödenmesi ve ona bir mezar taşı yaptırabilmek adına annemin üzerine olan aracını satmasını istedim ve birlikte yaşadıkları evde oturmaya devam edebileceğini söyledim" şeklinde konuştu.