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Devlet Bahçeli o şehidi ve babasını unutmadı

07 Kasım 2017, Salı
MHP grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde şehit olan Polis Ahmet Alp Taşdemir'in babasının sözlerine vurgu yaptı. Şehit babasının duygu dolu sözlerini tekrarlayan Bahçeli; böyle babalar ve kahraman evlatlarla iftihar edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
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