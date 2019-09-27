Depremde insanlık ölmemiş dedirten görüntü! Markette herkes kaçarken o çocuğu kurtardı 27.09.2019 15:12

İstanbul'da yaşanan 5.8'lik deprem herkesi korkuttu. Depreme markette yakalanan bazı vatandaşlar canlarını kurtarmak için kaçarken, içlerinden birinin kasada ne olduğundan habersiz bekleyen çocuğu da kucaklayıp götürmesi kameralara yansıdı.

İstanbul'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6, AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi.

HERKES KORKUP KAÇIŞTI

Deprem anı bir marketin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde herkesin korkuyla kaçışırken, bir vatandaşın kasada bekleyen çocuğu da alıp dışarı çıkması izleyenleri duygulandırdı.