Deprem kahini Frank Hoogerbeets İstanbul deprem tahminlerini açıkladı! Büyük İstanbul depremi hakkında beklentisi nedir? 25.09.2019 10:56

İstanbul'daki depremin ardından akıllara Hollanda'lı deprem kahini Frank Hoogerbeets geldi. Kendini yeni nesil deprem kahini olarak adlandıran Frank Hoogerbeets, dünyanın en ünlü deprem kahinlerinden biri. Günlük sismik faaliyetler konusunda bilgi veren Frank Hoogerbeets, Ahaber'e özel açıklamalarda bulundu. İstanbul'a tetikte olmasını söyleyen Frank Hoogerbeets bir ilimizi daha uyardı. İşte Frank Hoogerbeets'in korkutan açıklamaları...

Dünyanın en ünlü deprem tahmincilerinden biri olan Frank Hoogerbeets, İstanbul'da yaşanan son depremin ardından açıklamalarda bulundu. Hoogerbeets 'İstanbullular tetikte olun!' dedi. İşte yeni nesil deprem kahinin o açıklamaları.

'BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ OLABİLİR'

Özellikle İstanbulluları uyaran Frank Hoogerbeets: 'Eğer İstanbuldaysanız, her an tetikti olun ve bir deprem planınız olsun.' dedi ve ekledi 'İstanbul gibi kritik bir bölgedeyseniz bu çok önemli. Marmara Bölgesinde her an gizli bir alarm durumu mevcut. Çünkü her an büyük bir deprem olabilir. Bunun herkes farkında. Bu deprem, büyük bir depremin habercisi olabilir...

Hatta en kötü senaryoya göre büyüklüğü 7'yi ve 8'i de bulabilir. Fakat son yaşanılan gibi küçük depremlerde olabilir.'

Peki İstanbul'da yaşanan son deprem ne anlama geliyor. Frank Hoogerbeets bu soruyu da yanıtladı:

'Bu depremler baskının büyüdüğüne işaret ediyor. Bir sonrakinin ne zaman olacağını hesaplamak çok zor. Özellikle Türkiye ve Yunanistan arasındaki adalar bölgesinde tüm işaretlere baktığımda büyük bir deprem bekleniyor. Fakat zamanını hesaplamak bu noktada çok zor. Bu durumda ekstra alarmda olmalıyız.' dedi.

HOOGERBEETS ANKARA'YI DA UYARDI

Deprem İstanbul'da yaşandı ancak Frank Hoogerbeets Ankara'yı da uyarılar arasına ekledi. Hoogerbeets:'Türkiye'de bir deprem gerçekleşecek olursa Türkiye ile Yunanistan arasındaki bölgede kısa zamanda 6-7 büyüklüğünde beklenir...

Aynı zamanda Türkiye'nin kuzey bölgeleri daha büyük tehlike altında. Özellikle arada kilometrelerce mesafe bulunsa da kuzey bölgeye yakın olduğu için İstanbul'dan ziyade deprem Ankara'yı vurabilir.' dedi.