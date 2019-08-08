Denizli Bozkurt'ta deprem! Depremin meydana geldiği andan dehşet görüntüler kamerada 08.08.2019 15:47

Merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6 büyüklüğündeki deprem, yerin yedi kilometre altında gerçekleşti. Depremin meydana geldiği anda yaşanan heyelan felaketi anbean cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Bir vatandaş yolculuk yaptığı esnada bu görüntüler kayda aldı. İşte depremin dehşetini anlatan o video...