Denizli Bozkurt'ta deprem! Depremin meydana geldiği andan dehşet görüntüler kamerada

Merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6 büyüklüğündeki deprem, yerin yedi kilometre altında gerçekleşti. Depremin meydana geldiği anda yaşanan heyelan felaketi anbean cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Bir vatandaş yolculuk yaptığı esnada bu görüntüler kayda aldı. İşte depremin dehşetini anlatan o video...
Denizli Bozkurt'ta deprem! Depremin meydana geldiği andan dehşet görüntüler kamerada08.08.2019 15:47
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