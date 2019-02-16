Deepfake videolar dünyanın kaderini değiştirebilir

Gelişen yapay zeka teknolojisi toplumsal hayatı nasıl etkileyecek? Bu video tam olarak bunu anlatır nitelikte. İstediğiniz kişiyi istediğiniz başka birinin yüzüne konumlandırabilen deepfake videoları, görenleri hayrete düşürüyor.
Deepfake videolar dünyanın kaderini değiştirebilir16.02.2019 12:48
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