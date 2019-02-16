Haberler Web TV Deepfake videolar dünyanın kaderini değiştirebilir

Deepfake videolar dünyanın kaderini değiştirebilir

16.02.2019 12:48

Gelişen yapay zeka teknolojisi toplumsal hayatı nasıl etkileyecek? Bu video tam olarak bunu anlatır nitelikte. İstediğiniz kişiyi istediğiniz başka birinin yüzüne konumlandırabilen deepfake videoları, görenleri hayrete düşürüyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları