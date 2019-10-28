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DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yer görüntülendi

28.10.2019 14:19

İdlib'de yaşanan çatışmada DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin öldürüldü. Söz konusu çatışmaların yaşandığı yer de havadan da görüntüledi. Drone ile çekilen görüntülerde, 3 evin yerle bir edildiği, evlerin etrafındaki çadırların zarar gördüğü anlaşılıyor.


ABD Başkanı Donald Trump, dün bir basın toplantısı düzenledi. Trump, bu toplantıda terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin öldürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.

ABD ASKERLERİ ÇATIŞMAYA GİRMİŞTİ
İdlib'in Barişa köyü yakınlarındaki operasyonda, ABD birlikleri helikopterle indirme yaparak çatışmaya girmişti.

ÇATIŞMANIN YAŞANDIĞI YER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Söz konusu çatışmaların yaşandığı yer de havadan da görüntüledi. Drone ile çekilen görüntülerde, 3 evin yerle bir edildiği, evlerin etrafındaki çadırların zarar gördüğü anlaşılıyor.

Zeytin ağaçlarının arasındaki olay yerinde, bombardımanın etkisiyle çukurların oluştuğu da kameraya yansıdı.

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