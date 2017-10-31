Yol Durumu

Darbecilerin üst düzey komutanları Akıncı Üssü'ne götürme görüntüleri ortaya çıktı

30 Ekim 2017, Pazartesi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında bulunan üst düzey komutanların darbeciler tarafından Akıncı Üssü'ne götürülme görüntüleri ortaya çıktı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları