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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kritik görüşme!

11 Şubat 2018, Pazar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüştü.
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