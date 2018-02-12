Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kritik görüşme!

19 / 12 12 / 8 11 / 5 -4 / -7 13 / 4 14 / 8 9 / 5 18 / 11 -3 / -10 13 / 7 16 / 9 10 / 4 9 / 5 13 / 2 6 / 1 7 / 4 9 / 3 5 / 1 8 / 3 12 / 3 8 / 6 8 / 2 10 / 4 10 / 2 15 / 9 10 / 2 13 / 7 8 / -1 10 / 2 10 / 2 1 / -4 9 / 5 10 / 6 11 / 8 12 / 7 7 / 1 16 / 10 14 / 3 11 / 2 8 / 3 14 / 9 13 / 8 8 / 4 14 / 4 0 / -6 5 / 2 11 / 0 11 / 3 8 / -1 13 / 2 12 / 10 9 / 5 14 / 5 8 / 4 11 / 4 13 / 8 10 / 8 18 / 11 12 / 6 7 / 1 11 / 4 14 / 4 10 / 9 16 / 9 12 / 9 9 / 6 14 / 8 12 / 5 10 / 7 12 / 3 14 / 9 11 / 9 8 / 1 15 / 8 10 / 9 9 / 3 11 / 5 6 / 1 10 / 5 9 / 3 9 / 6 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüştü.
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