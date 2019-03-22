Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan '#HelloBrother' paylaşımı

TRT World, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi'nin son sözü olan "#HelloBrother" etiketiyle onun için hazırladığı videoyu sosyal medyada paylaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da, saldırıda hayatını kaybeden Davud Nabi için hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan '#HelloBrother' paylaşımı22.03.2019 04:20
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