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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan '#HelloBrother' paylaşımı

22.03.2019 04:20

TRT World, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi'nin son sözü olan "#HelloBrother"  etiketiyle onun için hazırladığı videoyu sosyal medyada paylaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da, saldırıda hayatını kaybeden Davud Nabi için hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.


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