Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile İphone telefonunu kırıp Samsung telefon aldı 15 Ağustos 2018, Çarşamba

Amerikan’ın elektronik ürünlerine yönelik boykot çağrısına Batmanlılar destek verdi. Batman’ın en işlek yerlerinden olan Atatürk Bulvarı’nda bulunan bir telefon mağazası Apple ürünlerini satmama kararı aldı. Celal Ayhan isimli vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın boykot çağrısı üzerine kullandığı İphone marka cep telefonunu çekiçle kırdı. Her şeyiyle devletin yanında olduğunu söyleyen Ayhan, “Cumhurbaşkanımız Amerika’nın mallarına boykot koyduğu için bende kullandığım İphone telefonumu kırıyorum ve bir daha kullanmamak şartıyla yeni telefon Samsung aldım. Artık bu telefonu kullanacağım. Devletimiz hiçbir zaman yalnız değildir. Her şeyimizle devletimizle beraberiz” dedi.