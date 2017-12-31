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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

31 Aralık 2017, Pazar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımlanan 2018 yılı mesajında, istihdam seferberliği ve terörle mücadele başta olmak üzere önemli konulara dikkati çekti.
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