Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün akşam itibarıyla Irak merkezi yönetiminin Sincar'a yönelik bazı operasyon girişimlerini ben de doğrusu istihbarat örgütümüzden aldım. Bunun netice itibarıyla tamamıyla bittiği konusunda takipteyiz. Kısmi müdahaleleri olmuş olabilir, bugün de bir yetkili Irak'tan bu konularla ilgili Türkiye'ye gelecek, müsteşar ile görüşmeleri olacak." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sincar operasyonuyla ilgili açıklama26 Mart 2018, Pazartesi
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