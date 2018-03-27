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'dan operasyonuyla ilgili açıklama

26 Mart 2018, Pazartesi

, "Dün akşam itibarıyla merkezi yönetiminin 'a yönelik bazı operasyon girişimlerini ben de doğrusu istihbarat örgütümüzden aldım. Bunun netice itibarıyla tamamıyla bittiği konusunda takipteyiz. Kısmi müdahaleleri olmuş olabilir, bugün de bir yetkili 'tan bu konularla ilgili 'ye gelecek, müsteşar ile görüşmeleri olacak." dedi.

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