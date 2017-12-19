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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Kudüs çağrısı

19 Aralık 2017, Salı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile ortak basın toplantısında Kudüs Tasarısını BM Genel Kurulu'na taşıyacaklarını açıkladı. Erdoğan "BM üyesi tüm ülkeleri Kudüs'ün tarihi statüsüne sahip çıkmaya davet ediyorum".
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