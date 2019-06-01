Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af açıklaması! Af yasası Meclis'e ne zaman gelecek? 01.06.2019 11:05

MHP'nin teklifiyle gündeme gelen af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, af yasası ile ilgili Adalet Bakanlığı'nın çalışmalarını sürdürdüğünü, af yasasının Meclis'e geleceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklaması, kader mahkumlarını heyecanlandırdı.

Esenler'de katıldığı programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığı'nın afla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü, seçimlerden sonra Meclis'in gündemine alınacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Değerli kardeşlerim; konuyu bilmeden, konunun teferruatına hakim olmadan sizlere ayaküstü vereceğim cevap aldatıcı olur. Ben sizleri aldatamam. Ancak şu anda Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Temenni ederim ki bu çalışmada sizlerin yakınları da bunun içine dahil olur.

Çünkü herkesi kusura bakmayın, herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var. İnşallah bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanları, dediğim gibi inşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek."