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Sakarya'da selin vurduğu mahalle havadan görüntülendi

Sakarya'da selin vurduğu mahalle havadan görüntülendi

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Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi, meydana gelen selin ardından havadan görüntülendi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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