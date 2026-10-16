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Sakarya'da selin vurduğu mahalle havadan görüntülendi
Sakarya'da selin vurduğu mahalle havadan görüntülendi
Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 10:29
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Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi, meydana gelen selin ardından havadan görüntülendi.
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