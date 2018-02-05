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Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'da

05 Şubat 2018, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyan aleminin lideri Papa ile Kudüs meselesini görüşmek üzere Vatikan'a gitti. Erdoğan'a Vatikan'da özel bir karşılama töreni düzenlenirken, bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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