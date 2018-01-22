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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin nasıl kaçtıklarını görüyorum

21 Ocak 2018, Pazar
Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PYD-PKK-YPG'nin nasıl kaçtıklarını görüyorum. Onlar kaçacak Mehmetçik, bizler hep birlikte kovalayacağız." dedi. Erdoğan operasyonun çok kısa sürede tamamlanacağını da ifade etti.
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