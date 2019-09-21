Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Tamirci Çırağı' şarkısının sözlerini okudu - VİDEO 21.09.2019 12:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) katıldı. Başkan Erdoğan, etkinlikte sahneye çıkarak bir konuşma yaptı. Erdoğan sahnede Cem Karaca'nın çok sevilen Tamirci Çırağı şarkısının da sözlerini seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) katıldı. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, torunu Ahmet Akif Albayrak eşlik etti. Erdoğan ailesini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile diğer ilgililer karşıladı. Esat Kabaklı'nın seslerdirdiği "Ez oğlum" şarkısıyla alana giren Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlikte sahneye çıkarak bir konuşma yaptı. Başkan Erdoğan sahnede Cem Karaca'nın çok sevilen Tamirci Çırağı şarkısının da sözlerini seslendirdi.

"BİZ DE TULUMLARI GİYDİK"

"Merhum Cem Karaca o güzel sevda şarkısında ne diyor" diyerek şarkının sözlerini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından da "İşte biz de tulumları giydik. Bize de siz geri kalmış bir ülkesiniz, geri kalın dediler. Geçmişte pek çok devlet adamı bu kısır döngüyü kırmak için gayret göstermiş kimileri bir parça yol da almıştı. Maalesef 17 yıl önce ülkenin yönetimini devraldığımızda Türkiye hala geri kalmışlık zinciriyle bağlanmış bir haldeydi." diye konuştu.