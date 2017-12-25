Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan Meclisi'nde tekbirlerle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sudan'a ziyareti kapsamında Sudan Ulusal Meclisi'nde konuşma yaptı. Büyük bir sevinç yaşayan Sudan'lı vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı meclisine girişinden konuşma yapacağı kürsüye gelene kadar tekbir getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan Meclisi'nde tekbirlerle karşılandı24 Aralık 2017, Pazar
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