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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan Meclisi'nde tekbirlerle karşılandı

24 Aralık 2017, Pazar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sudan'a ziyareti kapsamında Sudan Ulusal Meclisi'nde konuşma yaptı. Büyük bir sevinç yaşayan Sudan'lı vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı meclisine girişinden konuşma yapacağı kürsüye gelene kadar tekbir getirdi.

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