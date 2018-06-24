Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan Türbesini ziyaret etti 23 Haziran 2018, Cumartesi

Erdoğan, partisince Eyüpsultan ilçesinde gerçekleştirilen mitingin ardından AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'na geçti. Burada bir süre kalıp dua eden Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Erdoğan, daha sonra Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, türbe ziyaretinden sonra cülus yolunu kullanarak Eyüpsultan'dan ayrıldı.