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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Erken seçim' tarihini açıkladı!

18 Nisan 2018, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazartesi günü yapılmasına karar verdik" dedi.

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