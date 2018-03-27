Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-AB Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Bulgaristan'ın Varna şehrine hareketi öncesi açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan seyahati öncesi önemli açıklamalarda bulundu26 Mart 2018, Pazartesi
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