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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu katliamı yapanları lanetliyorum"

10 Nisan 2018, Salı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Esad rejiminin Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısına ilişkin sert açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Doğu Guta ve Duma... Bu katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin bu katliamı yapanlar bunun bedelini ağır şekilde ödeyecektir. Bununla ilgili görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

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