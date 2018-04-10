Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Esad rejiminin Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısına ilişkin sert açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Doğu Guta ve Duma... Bu katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin bu katliamı yapanlar bunun bedelini ağır şekilde ödeyecektir. Bununla ilgili görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu katliamı yapanları lanetliyorum"10 Nisan 2018, Salı
- Esat Kabaklı trafik kazası geçirdi!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: TİKA, yılda 2 bin projeyle yoluna devam ediyor
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TİKA Koordianatörleri toplantısında konuştu
- Mustafa Keser'den Kılıçdaroğlu'na tepki
- Yangının ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilk kez görüntülendi
- Yenikapı sürecinden bugüne Kılıçdaroğlu! İşte FETÖ-CHP ilişkisinin perde arkası
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu katliamı yapanları lanetliyorum"
- Oleksandr Shovkovskiy'ye eski kaynana saldırısı
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na salvo
- CHP'lilerden Sağlık Şenliği'nde Sirtaki rezaleti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ceenbekov'den FETÖ ile ortak mücadele mesajı
- Cumhurbaşkanlığından bir ilk: haftanın özeti videosu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.