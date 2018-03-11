Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı yanlış örnekleri büyüterek milletimizin inancına saldırıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Antalya Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Verdikleri fetvalarla kamuoyunda tepki oluşturan bazı sahte ilahiyatçılar hakkında söylediği sözler nedeniyle sosyal medyada kara propaganda yapanlara da cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sahih islam anlayışı ile Müslümanlar arasındaki bağı kopartmaya çalışıyorlar” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı yanlış örnekleri büyüterek milletimizin inancına saldırıyorlar10 Mart 2018, Cumartesi
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