Crispino giyim mağazalarının sahibi Ali Rıza Gültekin öldürüldü

Crispino giyim mağazalarının sahibi işadamı Ali Rıza Gültekin, silahlı saldırı da öldürüldü. İşadamı Gültekin, 2015 yılında da Beykoz’da silahlı saldırıya uğramış, yara almadan kurtulmuştu.
Crispino giyim mağazalarının sahibi Ali Rıza Gültekin öldürüldü14 Kasım 2018, Çarşamba
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