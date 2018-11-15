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Crispino giyim mağazalarının sahibi Ali Rıza Gültekin öldürüldü

14 Kasım 2018, Çarşamba

Crispino giyim mağazalarının sahibi işadamı Ali Rıza Gültekin, silahlı saldırı da öldürüldü. İşadamı Gültekin, 2015 yılında da Beykoz’da silahlı saldırıya uğramış, yara almadan kurtulmuştu.


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