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Çocuklar "SİHA pilotu" oldu

23.04.2019 10:48

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bir grup öğrenci, silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullandı.


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