Çipras'tan Türkiye'ye haddini aşan tehdit!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'dan Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimini tırmandıracak bir açıklama geldi.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'dan Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimini tırmandıracak bir açıklama geldi.
Türkiye'yi küstah bir şekilde tehdit etme cüretini gösteren Çipras, Türkiye'nin Meis Adası açıklarında sondaj yapmayı aklından bile geçirmemesi gerektiğini söyledi.
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