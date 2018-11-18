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Cinnet getiren anne bebeğini döverek öldürdü

17 Kasım 2018, Cumartesi

Adana'da imam nikahlı eşinin eski eşiyle görüştüğünü ve kendisiyle ilgilenmediğini gerekçe göstererek cinnet getiren kadın, bir yaşındaki bebeğini döverek öldürdü.


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