Cinayet şüphelisinden gazetecilere şok tehdit: Gel seni de vurayım

Sakarya’nın Hendek İlçesinde bir kahvehane önünde baba ve oğluna silahla saldıran Hikmet Usta, saldırıdan sonra ailesini alarak kaçmaya başladı.. Sakarya’dan çıkış yapan katil zanlısı Yalova’da uzun kovalamaca ardından yakalanamayınca 3 saatin sonunda Bursa polisi tarafından nefes kesen bir operasyon ile gözaltına alındı. Bursa’daki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere Sakarya’ya için emniyetten çıkarılan şüpheli, gazetecilerin sorusuna, "İyi çekin, istersen aynısını sana da yaparım, alkol aldım gel senide vurayım" diye tepki gösterdi.
Cinayet şüphelisinden gazetecilere şok tehdit: Gel seni de vurayım17 Aralık 2018, Pazartesi
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