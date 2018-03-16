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Çiftlik Bank mağdurlarını çıldırtacak görüntü

15 Mart 2018, Perşembe

Çiftlik Bank adı altında binlerce kişiden milyonlarca lira toplayarak kayıplara karışan Mehmet Aydın, bir sosyal medya platformu üzerinden kendisine yöneltilen "Paraları eziyor musun?" sorusuna desteler halindeki banknotların görüldüğü bir video ile cevap verdi

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