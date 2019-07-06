‘Çiftlik Bank’ firarisi Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı 06.07.2019 10:29

Mehmet Aydın, ‘Çiftlik Bank’ yalanıyla dolandırıcılık yaptı. Binlerce kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayıp kaçtı. Lüks yaşamına dair yeni görüntülere ulaşıldı. Firari Tosun’un çaldığı paralarla eski eşi Sıla ile yurt dışında yat sefası yaptığı ortaya çıktı.