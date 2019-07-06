‘Çiftlik Bank’ firarisi Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Mehmet Aydın, ‘Çiftlik Bank’ yalanıyla dolandırıcılık yaptı. Binlerce kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayıp kaçtı. Lüks yaşamına dair yeni görüntülere ulaşıldı. Firari Tosun’un çaldığı paralarla eski eşi Sıla ile yurt dışında yat sefası yaptığı ortaya çıktı.
Çiftlikbank sanıklarının tamamı serbest kaldı. Vurgunun mimarı olan Mehmet Aydın ise hala yakalanamadı.
Tosuncuk lakaplı Aydın'ın paraları harcarken çekilmiş yeni görüntülerinin ortaya çıkması ise mağdurları çıldırttı.
PARALARA YATTI!
TOSUN lakabıyla tanınan Mehmet Aydın, 'Çiftlik Bank' adlı saadet zinciriyle binlerce kişiyi dolandırdı. 132 bin 222 kişiden toplam 1 milyar 139 milyon lira toplayıp yurt dışına kaçtı. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Ancak Tosun bulunamadı. Soruşturma kapsamında Aydın ile birlikte 5'i firari, 2'si tutuklu 48 sanığa dava açıldı. Savaş Yıkılmaz ve Cudi Cumhur Yurdakul'un tahliye edilmesiyle birlikte Çiftlik Bank davasında tutuklu sanık kalmadı. Aydın'ın ise vurgun paralarıyla lüks içinde yaşadığı ortaya çıktı. Uruguay başta olmak üzere Brezilya ile Arjantin'de tatil yapan ve yakalanmamak için sık sık yer değiştirdiği öğrenilen Aydın, lüks içinde yaşadı. Lüks yaşamına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Tosun'un vurgun paralarıyla eski eşi Sıla'ya aldığı lüks yatta sefa yaparken objektiflere poz vermesi mağdurları kızdırdı.
KAYINPEDERİNİ İŞTEN ÇIKARMIŞ
Aydın'ın kayınpederi Hakan Soysal, gözaltına alındıktan sonra serbest kaldı. Şirketini Çiftlik Bank'a sattığını, burada çalışmaya başladığını, 1 ay sonra da işten çıkarıldığını anlattı. Soysal, kızının açtığı boşanma davasının ise sürdüğünü açıkladı.
Aydın'a ait görüntülerde eski eşi Sıla Aydın da vardı. Sıla Aydın'ın mücevherciye giderek yüklü miktarda para harcadığı bilgisine ulaşıldı.
Aydın'a ait görüntülerde, Uruguay'ın el koyduğu lüks araçlar da yer aldı.
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