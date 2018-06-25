CHP'nin seçim sonuçlarına gölge düşürme operasyonu böyle elinde patladı 24 Haziran 2018, Pazar

Yurt genelinde açılan sandıkların seçimin sonucunu belli etmesinin ardından CHP yine "hile" bahanesine sarıldı. Her seçimde karşılaştıkları hezimette yaptıkları gibi bu seçim sonuçlarının ardından da millet iradesine gölge düşürme ve sonuçları provoke etme peşine düşen CHP, sırf manipülasyon yapmak için uydurduğu verilerde de kendiyle çelişti.

Yaşadıkları hezimetin utancıyla sonuçları nasıl manipüle edeceğini şaşıran Bülent Tezcan önce , "AA verilerine inanmayın" diyerek "seçim kesin 2. Tura kalıyor" dedi. Tezcan, sadece birkaç dakika sonra kendisi ile çelişerek kendi parti teşkilatının verilerine göre Erdoğan'ın oy oranının %51.77 olduğunu söyledi.

Tezcan'ın kısa sürece içerisinde yaptığı bu çelişkili açıklamalar; aslında iddialarının asılsız bir manipülasyondan ibaret olduğunu gözler önüne serdi…